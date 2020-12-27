Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Чехии на групповом турнире молодежного чемпионата мира 2021 года.

— Ожидаю только победы. Команда наша сильней, опытней чехов, — сказал Кожевников «СЭ». — Одержать верх парни могут за счет агрессии, мастерства. Ребята поигравшие, некоторые и в канадских лигах, но там немного не хватает практики из-за того, что не начинали сезон. Наши хорошо смотрятся, у нас есть парни, которые могут делать игру, отличный вратарь. Должны побеждать без особых напряг. Если будут правильно выполнять тренерские задачи, будет полная самоотдача, то никаких проблем не возникнет у нашей команды.

Если Чехия удивит нас в матче, то тогда грош нам цена. Ничего неожиданного в матче против Швеции не показали чехи. Их молодежная команда не такая сильная. Достаточно сравнить количество детско-спортивных школ в Чехии и у нас.

Игра Россия — Чехия пройдет в Эдмонтоне утром понедельника, 28 декабря, по московскому времени. Начало встречи — 5.30 (мск).

(Анастасия Пастернак)