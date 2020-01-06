Никита Александров: «Удаления все повернули в другую сторону»
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Форвард сборной России Никита Александров поделился впечатлениями от финала МЧМ-2020 с Канадой (3:4).
— Что произошло при счете 3:1?
— Просто нет слов у меня. Бились до конца, но не хватило. Удалений очень много, просто не хватило.
— Сами матч отдали?
— Да (кивает головой). Конечно, все было в наших руках, но удаления все повернули в другую сторону.
— Что скажете в целом про сборную?
— Команда очень классная, все друг к другу хорошо относятся. Спасибо им за все, и тренерскому штаб — за доверие. (Михаил Зислис)
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