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Несколько игроков молодежной сборной Канады покинули команду по медицинским причинам

8 декабря 2020, 21:29
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Сразу несколько игроков молодежной сборной Канады покинули расположение команды, которая готовится к домашнему чемпионату мира, сообщает в Twitter журналист Райан Ришо.

Из сборной уехали защитники Мэттью Робинсон, Мэйсом Миллман, Дэмон Хант и нападающий Ридли Григ. При этом отмечается, что хоккеисты покинули команду «по требованию медицинского протокола».

Ранее состав и персонал молодежной сборной Канады по хоккею ушел на 14-дневный карантин из-за двух случаев заражения коронавирусом. После этого сборная Канады приостановила все тренировочные мероприятия перед чемпионатом мира.

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