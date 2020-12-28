Не стой на пути. Аскаров снес арбитра матча с Чехией
28 декабря 2020, 08:04
Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров столкнулся с арбитром в третьем периоде матча группового этапа МЧМ против Чехии (0:2).
Вратарь вышел из ворот, чтобы подобрать шайбу. В этот момент спиной катился судья, который не заметил россиянина и споткнулся о его ногу.
К счастью, момент обошелся без травм.
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