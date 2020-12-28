Не стой на пути. Аскаров снес арбитра матча с Чехией

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров столкнулся с арбитром в третьем периоде матча группового этапа МЧМ против Чехии (0:2).

Вратарь вышел из ворот, чтобы подобрать шайбу. В этот момент спиной катился судья, который не заметил россиянина и споткнулся о его ногу.

Аскаров на выходе — разойтись должны все!#CZERUS pic.twitter.com/TjXFTwCI5k — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) December 28, 2020

К счастью, момент обошелся без травм.