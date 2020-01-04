Нападающий сборной Швеции Фагемо: «Дело в везении. России подфартило»

Форвард сборной Швеции Сэмуэль Фагемо прокомментировал победу России в овертайме полуфинала МЧМ (4:5 ОТ).

— Думаю, что игра была равной, — сказал Фагемо. Это было ожидаемо. Это полуфинал, и он был тяжелым. Но хорошим, так как мы создавали очень много моментов. У нас были удаления, при которых Россия забросила голы. Им повезло. Мне немного грустно от того, что мы потеряли Хегландера, и нам пришлось много играть в меньшинстве. Россияне воспользовались удачными отскоками. Повторюсь, дело в везении. Наш вратарь тоже играл хорошо. Своим красивым сейвом против Марченко, он оставил нас в игре.

Россия — сильная команда. Им подфартило, и теперь они будут выступать в финале. Хотел бы я быть на их месте со своими ребятами. Но это был сложнейший матч на турнире для нас. Мы так не хотели проигрывать, это тяжело принимать (Игорь Еронко)