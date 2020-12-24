Нападающий российской молодежки Чинахов высказался о матчах в «пузырях»

Нападающий молодежной сборной России Егор Чинахов в интервью официальному сайту КХЛ рассказал о матчах в «пузырях».

«После Кубка Карьяла в команду добавились новые люди. С каждой игрой будем добавлять в командных взаимодействиях. К условиям «пузыря» привыкли, еще на сборе в России у нас уже был свой небольшой «пузырь», постоянно созваниваемся с тренерами и стараемся больше общаться друг с другом», — заявил Чинахов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Сборная России стартует на турнире в ночь на 26 декабря матчем с США. Также ее соперники по группе — Чехия, Австрия и Швеция.

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