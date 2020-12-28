Нападающий молодежной сборной России: «Остроты не хватало впереди»
28 декабря 2020, 09:21
Нападающий молодежной сборной России Егор Спиридонов оценил игру команды в матче против команды из Чехии (0:2)
«Остроты не хватало, нужно больше доводить шайбу до ворот, закрывать вратаря. В большинстве были моменты, чехи хорошо оборонялись. У меня был один момент в самом начале игры, но не реализовал», — приводит слова Спиридонова сайт КХЛ.
За матч у россиян было 5 попыток для реализации большинства, но ни одной из них команда не воспользовалась.
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