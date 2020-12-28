Нападающий молодежной сборной Чехии поделился эмоциями после победы над Россией на МЧМ
28 декабря 2020, 10:28
Нападающий молодежной сборной Чехии Мартин Ланг не скрывал положительных эмоций после победы над Россией в матче группового этапа МЧМ-2021. Чехи взяли верх со счетом 2:0, а сам Ланг стал автором одного из голов.
«Все тело болит. Но эмоции после победы просо переполняют», — цитирует хоккеиста iDnes.cz.
Напомним, что в прошлом году чехи также победили Россию на групповом этапе (4:3).
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