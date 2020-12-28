Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Нападающий молодежной сборной Чехии поделился эмоциями после победы над Россией на МЧМ

28 декабря 2020, 10:28
28 декабря. Эдмонтон. Чехия — Россия — 2:0. Фото ИИХФ.
28 декабря. Эдмонтон. Чехия — Россия — 2:0. Фото ИИХФ.
Теги:

Нападающий молодежной сборной Чехии Мартин Ланг не скрывал положительных эмоций после победы над Россией в матче группового этапа МЧМ-2021. Чехи взяли верх со счетом 2:0, а сам Ланг стал автором одного из голов.

«Все тело болит. Но эмоции после победы просо переполняют», — цитирует хоккеиста iDnes.cz.

Напомним, что в прошлом году чехи также победили Россию на групповом этапе (4:3).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 35295
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир