МЧМ-2020 по хоккею: результаты 1/2 финала

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 в Чехии: медальный раунд. В субботу, 4 января, проходят полуфиналы.

В Остраве сначала играют сборные России и Швеции. После них — команды Канады и Финляндии.

Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)

4 января, суббота

Острава

Швеция — Россия — 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Сандин — 1 (Д. Густафссон), 0:16 — 1:0. Морозов — 1 (бол., Подколзин, Дорофеев), 3:04 — 1:1. Хованов — 3 (бол., Александров, Денисенко), 5:40 — 1:2. Соколов — 2, 12:05 — 1:3. Фагемо — 7 (бол., Лундквист, Сандин), 14:54 — 2:3. Сандин — 2 (бол., Фагемо, Нессен), 31:02 — 3:3. Лундквист — 1 (бол., Сандин, Нессен), 44:25 — 4:3. Соколов — 3 (Хованов), 48:35 — 4:4. Морозов — 2 (Подколзин, Воронков), 63:24 — 4:5.

Вратари: Альнефельт — Аскаров (Мифтахов, 44:25).

Штраф: 35 — 18.

Броски: 25 (7+11+5+2) — 44 (16+16+9+3).

Судьи: Викман, Лоуренс.

4 января. Острава. Ostravar Arena. 8693 зрителя.

Канада — Финляндия — 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)

Голы: Макмайкл — 4 (Дудас), 1:48 — 1:0. Лафренье — 3 (Фут, Хейтон), 3:05 — 2:0. Драйсдейл — 1 (Лавуа, Байфилд), 3:55 — 3:0. Делландреа — 3 (Дудас, Макмайкл), 14:49 — 4:0. Лафренье — 4 (Эддисон, Хейтон), 37:53 — 5:0.

Вратари: Хофер — Аннунен.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 39 (15+12+12) — 32 (16+9+7).

Судьи: Макфарлейн, Морозов.

4 января. Острава. Ostravar Arena. 8693 зрителя.

Сборная России заняла третье место в группе B в Остраве после матчей против Чехии (3:4), Канады (6:0), США (1:3) и Германии (6:1). В четвертьфинале россияне в Тршинеце победили Швейцарию (3:1).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Финал и матч за 3-е место состоятся в Остраве в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика