МЧМ-2020 по хоккею: сегодня финал Россия — Канада
В последний день МЧМ-2020 в Остраве сначала Швеция и Финляндия определяют бронзового призера, а затем время хоккейной классики.
Молодежный чемпионат мира 2020: расписание матчей (время московское)
5 января, воскресенье
Финал
Начало — 21.00.
Матч за 3-е место
Начало — 17.00.
Сборная России заняла третье место в группе B в Остраве после матчей против Чехии (3:4), Канады (6:0), США (1:3) и Германии (6:1). В четвертьфинале россияне в Тршинеце победили Швейцарию (3:1), в полуфинале в Остраве — Швецию (5:4 ОТ).
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика