МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 30 декабря
Пятый игровой день молодежного чемпионата мира-2021
по хоккею.
Сборная России занимает третье место в группе В по итогам двух матчей (победа над США — 5:3, поражение от Чехии — 0:2) на МЧМ-2021. 30 декабря команда Игоря Ларионова встречается с аутсайдером группы — сборной Австрии.
Группа В
США — Чехия
29 декабря, начало — 22.00 (мск).
Австрия — Россия
30 декабря, начало — 5.30 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча
Группа А
Канада — Швейцария
30 декабря, начало — 2.00 (мск).
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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