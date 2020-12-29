Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 30 декабря

12:00
Сборная России сыграет с командой Австрии на МЧМ-2021. Фото ФХР
Сборная России сыграет с командой Австрии на МЧМ-2021. Фото ФХР
Теги:

Пятый игровой день молодежного чемпионата мира-2021
по хоккею.

Сборная России занимает третье место в группе В по итогам двух матчей (победа над США — 5:3, поражение от Чехии — 0:2) на МЧМ-2021. 30 декабря команда Игоря Ларионова встречается с аутсайдером группы — сборной Австрии.

Группа В

США — Чехия
29 декабря, начало — 22.00 (мск).

Австрия — Россия
30 декабря, начало — 5.30 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча

Группа А

Канада — Швейцария
30 декабря, начало — 2.00 (мск).

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 35295
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир