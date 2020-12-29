МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 30 декабря

Пятый игровой день молодежного чемпионата мира -2021

по хоккею.

Сборная России занимает третье место в группе В по итогам двух матчей (победа над США — 5:3, поражение от Чехии — 0:2) на МЧМ-2021. 30 декабря команда Игоря Ларионова встречается с аутсайдером группы — сборной Австрии.

Группа В

США — Чехия

29 декабря, начало — 22.00 (мск).

Австрия — Россия

30 декабря, начало — 5.30 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча

Группа А

Канада — Швейцария

30 декабря, начало — 2.00 (мск).

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.