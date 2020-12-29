МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 29 декабря

Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею, четвертый игровой день.

Группа В

Австрия — Швеция — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Гунлер — 2 (бол., Юханссон, Хольмстрем), 17:45 — 0:1. Нидербах — 2 (бол., Седерстрем, Раймонд), 24:36 — 0:2. Гунлер — 3 (Хольмстрем, Берглунд), 30:57 — 0:3. Раймонд — 1 (Хольц, Сундсвик), 52:37 — 0:4.

Вратари: Вранешиц — Альнефельт.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 6 (1+4+1) — 65 (22+25+18).

Судьи: Лабонт, Май.

29 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Сборная России после двух матчей (победа над США — 5:3, поражение от Чехии — 0:2) занимает третье место в группе В. Лидер группы — Швеция.

Группа А

Словакия — Германия — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Штюцле — 2 (Элиас, Гнип), 5:39 — 0:1. Мразик — 1 (мен., Гольян), 10:07 — 1:1. Миклуха — 1 (Коленич, Элиаш), 23:10 — 2:1. Штюцле — 3 (бол., Гнип, Бугль), 28:13 — 2:2. Мразик — 2 (бол., Немец, Еллуш), 34:41 — 3:2. Элиас — 3 (бол., Гнип, Петерка), 39:14 — 3:3. Циммерман — 1 (бол., Петерка, Штюцле), 64:01 — 3:4.

Вратари: Латкоцы — Бугль.

Штраф: 14 — 6. Броски: 25 (7+10+8+0) — 32 (8+12+7+5).

Судьи: Меннити, Роэланд.

29 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.