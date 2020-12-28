МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 28 декабря

Третий игровой день молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею.

Сборная России во втором матче на молодежном чемпионате мира-2021 проиграла Чехии со счетом 0:2.

В первом матче россияне победили США — 5:3, а чехи крупно уступили Швеции — 1:7.

Группа А

Финляндия — Швейцария — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Бьяска — 1 (бол., Фаст, Алленспах), 3:44 — 0:1. Лунделл — 2 (Симонтайвал), 4:20 — 1:1. Пярссинен — 1 (бол., Ниемеля, Ламберт), 24:53 — 2:1. Рятю — 2 (бол., Ламберт, Ниемеля), 50:41 — 3:1. Симонтайвал — 1 (бол., Хирвонен, Лунделл), 56:49 — 4:1.

Вратари: Тапонен — Фаттон.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 43 (9+16+18) — 14 (6+6+2).

Судьи: Гарон, Май.

27 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Словакия — Канада — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Спенс — 1 (Томасино, Мерсер), 4:08 — 0:1. Томасино — 3 (Козенс), 56:25 — 0:2. Хромьяк — 1 (бол., Файт, Немец), 58:36 — 1:2. Куинн — 1, 59:47 — 1:3.

Вратари: Главай (58:25 — 58:36, 59:06 — 59:47) — Леви.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 18 (4+4+10) — 23 (9+7+7).

Судьи: Лангин, Стюарт.

28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Группа В

Чехия — Россия — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коффер — 1 (Рыхловски), 36:38 — 1:0. Ланг — 1, 45:07 — 2:0.

Вратари: Паржик — Аскаров (58:09).

Штраф: 20 — 4.

Броски: 29 (11+13+5) — 30 (9+15+6).

Судьи: Гуен, Ковальски.

28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

Россия с 3 очками занимает второе место в группе. Столько же очков у шведов, чехов и американцев. Лидирует Швеция, которая завтра проведет свой второй матч на турнире против Австрии.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.