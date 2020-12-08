Молодежная сборная Швеции может сняться с МЧМ-2021
8 декабря 2020, 22:58
Генеральный секретарь шведской федерации хоккея Йохан Старк заявил, что молодежная сборная страны может отказаться от участия в молодежном чемпионате мира 2021 года из-за распространения коронавируса в команде, сообщает Hockey Sverige.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса пропустят турнир четыре игрока сборной Швеции — Вильям Эклунд, Карл Хенрикссон, Вильям Валлиндер и Альбин Греве. Коронавирус также был выявлен у трех членов тренерского штаба, включая главного тренера Томаса Монтена.
Молодежный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.
Сборная Швеции сыграет в группе B вместе с командами Чехии, России, США и Австрии.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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