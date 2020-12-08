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Молодежная сборная Канады возобновила подготовку к чемпионату мира

8 декабря 2020, 19:02
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Молодежная сборная Канады возобновила подготовку к домашнему молодежному чемпионату мира, сообщает TSN.

Ранее состав и персонал молодежной сборной Канады по хоккею ушел на 14-дневный карантин из-за двух случаев заражения коронавирусом. После этого сборная Канады приостановила все тренировочные мероприятия перед чемпионатом мира.

Молодежный чемпионат мира состоится с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Он пройдет в так называемом пузыре — территории, на которой в условиях самоизоляции будут жить все команды турнира.

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