Микко Кокконен: «Не оказали сопротивления Канаде на старте»

Защитник молодежной сборной Финляндии Микко Кокконен прокомментировал разгромное поражение от Канады (0:5) и поделился ожиданиями от матча за бронзу против шведов в рамках молодежного чемпионата мира.

— Чувствую себя паршиво. Мы сыграли плохо. Не оказали сопротивления Канаде на старте. Пропустили четыре шайбы, и матч по сути был закончен.

Мы ровно провели групповой этап. Здорово сыграли с американцами. И вот той игры, тех ощущений, что были с США, нам очень не хватило в финале.

Конечно, матч за бронзу — это не финал. Но мы ненавидим проигрывать шведам. Поэтому игра обязательно будет принципиальной. Мы соберемся. (Игорь Еронко)