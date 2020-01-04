Россия — Швеция: прямая трансляция матча МЧМ-2020
4 января 2020, 15:00
В субботу, 4 января, молодежная сборная России проводит матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2020 с командой Швеции. Встреча в Остраве начинается в 17.00 (время московское).
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. Видеотрансляция игры со шведами в прямом эфире будет доступна здесь или здесь.
«СЭ» ведет текстовые трансляции игр. Онлайн матча 1/2 финала МЧМ-2020 Швеция — Россия доступен здесь.
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Россия vs Швеция: как закончится матч 1/2 финала МЧМ-2020 по хоккею?
Победой России в основное время
52.9%
Победой России в овертайме/серии буллитов
19.1%
Победой Швеции в овертайме/серии буллитов
3.2%
Победой Швеции в основное время
24.8%
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