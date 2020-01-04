В субботу, 4 января, молодежная сборная России проводит матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2020 с командой Швеции. Встреча в Остраве начинается в 17.00 (время московское).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. Видеотрансляция игры со шведами в прямом эфире будет доступна здесь или здесь.

«СЭ» ведет текстовые трансляции игр. Онлайн матча 1/2 финала МЧМ-2020 Швеция — Россия доступен здесь.