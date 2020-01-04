Россия — Швеция: трансляция матча МЧМ-2020 начнется в 17.00
4 января 2020, 10:00
На молодежном чемпионате мира по хоккею-2020 в Чехии в субботу, 4 января, пройдут два полуфинала. В первом встречаются сборные России и Швеции, во втором — Канады и Финляндии.
Игра Швеция — Россия в Остраве начнется в 17.00 по московскому времени.
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Швеция — Россия.
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