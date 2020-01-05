Россия — Канада: прямая трансляция финала МЧМ-2020
В воскресенье, 5 января, молодежная сборная России проводит финальный матч чемпионата мира по хоккею-2020 с командой Канады. Встреча в Остраве начинается в 21.00 (время московское).
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. Видеотрансляция хоккейной классики между россиянами и канадцами в главной игре турнира в Чехии в прямом эфире Первого канала будет доступна здесь или на сайте ФХР здесь.
«СЭ» ведет текстовые трансляции матчей. Онлайн финала МЧМ-2020 Россия — Канада доступен здесь.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020