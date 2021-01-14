Финальный матч молодежного чемпионата мира-2020 Канада — Россия стал самой популярной спортивной трансляцией за прошедший год.

Это стало понятно после того, как компания Mediascope опубликовала последние данные по телевизионным рейтингам за 2020-й год. Игру, состоявшуюся 5 января и транслировавшуюся на Первом канале, посмотрело 4,1 миллиона человек.

В следом в топ-3 самых популярных спортивных программ также расположились трансляции хоккейного МЧМ. На втором месте полуфинал МЧМ-2020 Швеция — Россия (2 января 2020 года, Первый канал, 2, 85 миллиона зрителей), на третьем — четвертьфинал МЧМ-2021 Россия — Германия (2 января 2021 года, Первый канал, 2,54 миллиона зрителей).

(Дмитрий Гирин)

В топе — фигурка, биатлон и хоккейный МЧМ, футбол отстает. Что смотрели россияне по ТВ в 2020 году