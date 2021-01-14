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Ларионов ждал, что сборная России сможет дойти до финала МЧМ-2021

12:30
Игорь Ларионов. Фото ФХР
Игорь Ларионов. Фото ФХР
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал об ожиданиях перед МЧМ-2021, на котором национальная команда заняла четвертое место.

«Были большие ожидания от турнира. Ждали, что команда дойдет до финала, все предпосылки для этого были, — сказал Ларионов в эфире телеканала «Россия-24». — В спорте происходят такие вещи, которые ты не можешь контролировать. К сожалению, не получилось сделать то, что хотели».

Победителем МЧМ-2021 стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду (2:0). В матче за третье место россияне уступили Финляндии (1:4).

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