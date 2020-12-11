Ларионов рассказал о составе молодежной сборной России перед чемпионатом мира

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о составе команды, которая готовится к старту чемпионата мира.

— Защитник Артемий Князев, голкипер Вадим Жеренко. Почему вы их довызвали?

— Князев планировался для участия в Кубке Карьялы. Но тесты оказались положительными. Жеренко — нам был необходим один вратарь, который добавит конкуренции.

— Матвей Гуськов. Были бы у него шансы попасть в составе, если бы он подписался раньше с ЦСКА?

— Рад, что Матвей подписался на три года с ЦСКА. К сожалению, это случилось немного поздно. Пожелаю ему успехов, у него будут шансы поиграть в главной команде.

— Владислав Фирстов и Ян Кузнецов сыграли всего по два матча в этом сезоне, но вы их вызвали.

— Три недели в Сочи летом ребята проявили себя, как и Гуськов. Они тренировались в своих командах в студенческой лиге США и участвовали в товарищеских матчах. Многие игры были отменены, я доволен их состоянием. Ребята занимают свои места в составе.

Молодежный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.

?(Артур Хайруллин)