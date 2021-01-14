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Ларионов: «Американцы нас побаивались, потому что в прошлом году мы вынесли канадцев»

13:00
Игорь Ларионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Ларионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу США на МЧМ-2021.

«Американскую команду я очень хорошо знаю, потому что они два года были вместе, — сказал Ларионов в эфире телеканала «Россия-24». — Их собирают, они два года тренируются, играют с университетами, в юниорской лиге. То есть ребята накатанные, и все они играют ведущие роли в своих университетах. Было понятно, что это очень сильная команда. Они нас побаивались, потому что в прошлом году мы вынесли канадцев. Мы знали, что у американцев будет сбалансированная команда, все линии наиграны».

Победителем МЧМ-2021 стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду (2:0). В матче за третье место россияне уступили Финляндии (1:4).

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