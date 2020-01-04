Кирилл Марченко: «Мы чуть не раздавили Морозова, когда прыгали возле борта»

Нападающий сборной России Кирилл Марченко прокомментировал полуфинал-триллер МЧМ со шведами (5:4 ОТ)

— Какие у вас эмоции после этого сумасшедшего матча?

— Конечно же, положительные. Мы очень довольны, очень рады. Настраиваемся на завтра. Нам предстоит самая важная игра. Очень круто, что выиграли сегодня.

— Морозова на руках носили в раздевалке?

— Конечно, да. Мы его чуть не раздавили, когда прыгали возле борта. Он молодчик. Классная получилась игра.

— Чем вас удивили шведы?

— Мы ожидали от них именно такой игры. Пытались играть агрессивней в чужой зоне. Шведы — атакующая команда, которая не очень хорошо играет в обороне. Мы все силы отдавали на свои атаки и пытались разрушать их. Отсюда такой результат.

— Ярослава Аскарова заменили. Болельщики недовольны, что он пропустил три шайбы.

— Я бы не сказал, что он плохо сыграл. Голы были забиты, когда Ярославу закрыли обзор. Мы — одна команда, и всегда его поддержим.

— Было много грязных нарушений со стороны шведов. Не было соблазна ответить?

— Сами знаете, что у нас на этом турнире дисциплина и так страдает. Установка была — не отвечать на провокации и не удаляться.

— Довольны дисциплиной сегодня?

— Были, конечно, удаления. Но их немного. В целом, мы довольны.

— Когда не удалось забить в пустые ворота, переживали?

— Переживал. Пересмотрим игру — будем анализировать. Главное — не зацикливаться на этом и играть дальше. (Михаил Зислис)