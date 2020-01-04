Казахстан обыграл Германию во втором матче за право остаться в высшем дивизионе МЧМ

Во втором матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана обыграла команду Германии (4:1). В первом матче казахи уступили немцам со счетом 0:4.

Серия продлится до двух побед. Победитель останется в высшем дивизионе, проигравшая команда будет выступать в первом дивизионе. Третья решающая игра пройдет завтра, 5 января.

Молодежный чемпионат мира

Квалификационный турнир

Казахстан U20 — Германия U20 — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Александров — 1 (Сайко), 4:39 — 1:0. Бойко — 2 (Мусоров), 25:05 — 2:0. Александров — 2 (Шайхмедденов), 41:32 — 3:0. Чапоров — 1 (п.в., Мусоров), 56:27 — 4:0. Шинко — 1 (Вирт, Киндер), 58:31 — 4:1.

Вратари: Нурек — Хане (54:25 — 56:27).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 22 (9+5+8) — 44 (10+14+20).

Судьи: Хейдук, Черриг.

4 января. Острава. Ostravar Arena