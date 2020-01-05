Капитан российской молодежки обогнал Капризова и Кучерова. До топ-5 в нашей истории — 3 очка
Капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко отметился голевой передачей в матче со Швецией и довел число набранных очков на МЧМ до 16 (6+10), обойдя в списке лучших бомбардиров молодежки Кирилла Капризова и Никиту Кучерова. При удачной игре в финале форвард «Локомотива» может войти в топ-5 — до Михаила Григоренко три очка.
Лучшие бомбардиры сборной России на МЧМ
|
Игрок
|
Турниры
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Никита Филатов
|
2008, 2009,2010
|
20
|
13
|
13
|
26
|
Евгений Кузнецов
|
2010, 2011, 2012
|
20
|
12
|
14
|
26
|
Александр Овечкин
|
2003, 2004, 2005
|
18
|
18
|
7
|
25
|
Евгений Малкин
|
2004, 2005, 2006
|
18
|
8
|
17
|
25
|
Михаил Григоренко
|
2012, 2013, 2014
|
20
|
9
|
10
|
19
|
Вадим Шарифьянов
|
1993, 1994, 1995
|
21
|
8
|
10
|
18
|
Александр Королюк
|
1995, 1996
|
14
|
13
|
4
|
17
|
Наиль Якупов
|
2012, 2013
|
14
|
3
|
14
|
17
|
Алексей Морозов
|
1996, 1997
|
13
|
10
|
6
|
16
|
Владимир Тарасенко
|
2010, 2011
|
13
|
8
|
8
|
16
|
Григорий Денисенко
|
2019, 2020
|
13
|
6
|
10
|
16
|
Максим Балмочных
|
1998, 1999
|
14
|
5
|
11
|
16
|
Юрий Трубачев
|
2002, 2003
|
13
|
5
|
11
|
16
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