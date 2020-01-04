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Капитан молодежной сборной Канады получил повреждение в матче с Финляндией

4 января 2020, 23:06

Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон получил повреждение в матче с Финляндией. В борьбе с соперником он потерял равновесие, и они вместе врезались в борт.

Хейтон неудачно ударился плечом о борт. После этого он не без труда поднялся на ноги и покинул лед. Игрок направился в подтрибунное помещение в сопровождении врачей.

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