Капитан молодежной сборной Канады получил повреждение в матче с Финляндией

Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон получил повреждение в матче с Финляндией. В борьбе с соперником он потерял равновесие, и они вместе врезались в борт.

Хейтон неудачно ударился плечом о борт. После этого он не без труда поднялся на ноги и покинул лед. Игрок направился в подтрибунное помещение в сопровождении врачей.