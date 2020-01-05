Канадец, не снявший шлем во время гимна России, может пропустить финал МЧМ

Канадский нападающий Баретт Хэйтон получил травму в полуфинале чемпионата мира с Финляндией. Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер сказал, что пока не знает, в каком состоянии находится хоккеист, и сможет ли он сыграть в финале с Россией.

Напомним, что именно Хэйтон в игре в группе против россиян (0:6) забыл снять шлем во время российского гимна, что привело к скандалу.