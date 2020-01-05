Канада вышла вперед в матче с Россией за четыре минуты до конца третьего периода
5 января 2020, 23:32
Молодежная сборная Канады вышла вперед в финальном матче чемпионата мира против России. В конце третьего периода гол забил Акил Томас. Счет стал 4:3.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
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