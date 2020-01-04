Канада всухую разгромила Финляндию и сыграет в финале МЧМ с Россией

Сборная Канады одержала разгромную победу в полуфинале молодежного чемпионата мира над Финляндией со счетом 5:0. Четыре шайбы канадцы забросили за первый период, причем три из них — в первые четыре минуты.

Дубль оформил лидер канадской сборной, нападающий Алексис Лафренье. А вот капитан канадцев Барретт Хейтон получил повреждение в третьем периоде и ушел в подтрибунное помещение.

В финале Канаде предстоит сыграть против России. Последний раз команды встречались в решающем матче в 2015 году и тогда канадцы победили со счетом 5:4.

Отметим, что на МЧМ-2020 команды уже встречались между собой: Россия нанесла Канаде самое крупное поражение в истории турнира — 6:0.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Канада U20 — Финляндия U20 — 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)

Голы: Макмайкл — 4 (Дудас), 1:48 — 1:0. Лафренье — 3 (Фут, Хейтон), 3:05 — 2:0. Драйсдейл — 1 (Лавуа, Байфилд), 3:55 — 3:0. Делландреа — 3 (Дудас, Макмайкл), 14:49 — 4:0. Лафренье — 4 (Эддисон, Хейтон), 37:53 — 5:0.

Вратари: Хофер — Аннунен.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 39 (15+12+12) — 32 (16+9+7).

Судьи: Макфарлейн, Морозов.

4 января. Острава. Ostravar Arena. 8693 зрителя.