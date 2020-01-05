Канада сравняла счет в матче с Россией. Забил нападающий, не снявший шлем во время российского гимна
5 января 2020, 23:21
Молодежная сборная Канады сравняла счет в финальном матче чемпионата мира против России. В середине третьего периода гол забил капитан Баррет Хэйтон. Счет стал 3:3.
Напомним, что Хэйтон не снял шлем во время российского гимна после поражения от России в групповом турнире.
THE CAPTAIN COMES THROUGH! Barrett Hayton ties it for ??! pic.twitter.com/xuM8cfReEX— TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
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