Канада сравняла счет в матче с Россией. Забил нападающий, не снявший шлем во время российского гимна

Молодежная сборная Канады сравняла счет в финальном матче чемпионата мира против России. В середине третьего периода гол забил капитан Баррет Хэйтон. Счет стал 3:3.

Напомним, что Хэйтон не снял шлем во время российского гимна после поражения от России в групповом турнире.

THE CAPTAIN COMES THROUGH! Barrett Hayton ties it for ??! pic.twitter.com/xuM8cfReEX — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

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