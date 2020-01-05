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Канада сравняла счет в матче с Россией. Забил нападающий, не снявший шлем во время российского гимна

5 января 2020, 23:21

Молодежная сборная Канады сравняла счет в финальном матче чемпионата мира против России. В середине третьего периода гол забил капитан Баррет Хэйтон. Счет стал 3:3.

Напомним, что Хэйтон не снял шлем во время российского гимна после поражения от России в групповом турнире.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика

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