Автор победной шайбы сборной России в полуфинале со Швецией (5:4 ОТ) форвард Иван Морозов подвел итоги матча.

— Соколов был лучшим, он же две забросил, — заявил Морозов. — Я первый раз такое видел. Самый ли это сумасшедший матч в моей карьере? Наверное, самый. Мы хорошо играли и знали, что должны больше шайбой владеть, потому что если шведы начнут, нам будет сложно обороняться. У них хорошее нападение, но оно слабее, чем защита. На 5-минутное удаление в начале отреагировали хорошо, это большинство должны были реализовать.

— Брагин скомандовал добавить агрессии в средней зоне?

— Да, тренерский штаб нам всегда подсказывает, как лучше выйти из зоны. Без этого никуда.

— Индивидуальные входы в зону шли от тренеров?

— У нас закат со сбросом, и там все шведы стоят. Ты их либо отрезаешь передачей, либо просто сам на скорости входишь.

— Вы были заряженны на бросок, потому что не летело прежде?

— Мне и тренеры говорили больше бросать, потому что иногда ищу лишнюю передачу. Хотел найти передачей Марченко, но понял, что не отдам и решил на ворота набросить. Плюс до этого не попал в пустые ворота. Мне Вася отдал, я был на скорости, а защитник — без. Увидел, что могу в центр пройти, и все. Хорошо, что поперло и помог команде.

— Что вам сказали после второго периода?

— Все пацаны понимали, что это наша игра и надо ее выигрывать. Не зря же мы столько работали, должны быть в финале. Чего-то, видимо, не хватало. В овертайме всегда сложно шайбу отнять, ведь много свободного пространства. Мы ждали, когда они потеряют. Хорошо, что все сейчас получилось, и команда победила. Завтра — главный матч за золото, и его надо выигрывать. Нам без разницы, с кем играть, все соперники сильные остались.

— Нервничали за Аскарова?

— Да, очень. Парень молодой, тоже нервничает. Хорошо, что мы выиграли. Думаю, у него все нормально будет. У него впереди еще два МЧМ. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)