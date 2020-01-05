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История личных встреч сборных Брагина против Канады. Пока наш тренер впереди — 4:3

5 января 2020, 09:45
Валерий Брагин дает установку. Фото ФХР
Валерий Брагин дает установку. Фото ФХР
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Под руководством Валерия Брагина сборная России в семи матчах против Канады одержала четыре победы, одна из которых пришлась на знаменитый финал МЧМ-2011 (5:3). Команды уже встречались и на этом турнире — на групповом этапе наша сборная нанесла канадцам самое крупное поражение за всю историю МЧМ, забросив шесть безответных шайб.

Команды Валерия Брагина против Канады на МЧМ

Год

Стадия

Счет

Авторы голов

2011

Гр. турнир

3:6

Кицын, Двуреченский, Собченко — Фолиньо, Эллис, Гудбрансон, Джохансен, Шварц, Хэмилтон

2011

Финал

5:3

Панарин-2, Кицын, Тарасенко, Двуреченский — Эллис, Эштон, Шенн

2012

1/2 финала

6:5

Кузнецов-3, Нестеров, Хохлачёв, Кучеров — Коннолли, Хэмилтон, Шварц, Галлахер, Гормли

2015

Финал

4:5

Юдин, Барбашев, Толчинский, Голдобин — Дюклер, Пол, Макдэвид, Доми, Райнхарт

2017

Гр. турнир

3:5

Сергачев, Капризов, Рыков — Строум-2, Джост, Руа, Барзал

2019

Гр. турнир

2:1

Денисенко, Шэн — Гласс

2020

Гр. турнир

6:0

Хованов, Дорофеев, Ртищев, Александров, Соколов, Денисенко

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