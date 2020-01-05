История личных встреч сборных Брагина против Канады. Пока наш тренер впереди — 4:3
Под руководством Валерия Брагина сборная России в семи матчах против Канады одержала четыре победы, одна из которых пришлась на знаменитый финал МЧМ-2011 (5:3). Команды уже встречались и на этом турнире — на групповом этапе наша сборная нанесла канадцам самое крупное поражение за всю историю МЧМ, забросив шесть безответных шайб.
Команды Валерия Брагина против Канады на МЧМ
|
Год
|
Стадия
|
Счет
|
Авторы голов
|
2011
|
Гр. турнир
|
3:6
|
Кицын, Двуреченский, Собченко — Фолиньо, Эллис, Гудбрансон, Джохансен, Шварц, Хэмилтон
|
2011
|
Финал
|
5:3
|
Панарин-2, Кицын, Тарасенко, Двуреченский — Эллис, Эштон, Шенн
|
2012
|
1/2 финала
|
6:5
|
Кузнецов-3, Нестеров, Хохлачёв, Кучеров — Коннолли, Хэмилтон, Шварц, Галлахер, Гормли
|
2015
|
Финал
|
4:5
|
Юдин, Барбашев, Толчинский, Голдобин — Дюклер, Пол, Макдэвид, Доми, Райнхарт
|
2017
|
Гр. турнир
|
3:5
|
Сергачев, Капризов, Рыков — Строум-2, Джост, Руа, Барзал
|
2019
|
Гр. турнир
|
2:1
|
Денисенко, Шэн — Гласс
|
2020
|
Гр. турнир
|
6:0
|
Хованов, Дорофеев, Ртищев, Александров, Соколов, Денисенко