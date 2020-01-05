Под руководством Валерия Брагина сборная России в семи матчах против Канады одержала четыре победы, одна из которых пришлась на знаменитый финал МЧМ-2011 (5:3). Команды уже встречались и на этом турнире — на групповом этапе наша сборная нанесла канадцам самое крупное поражение за всю историю МЧМ, забросив шесть безответных шайб.

Команды Валерия Брагина против Канады на МЧМ