Игроки сборной Чехии эмоционально исполнили национальный гимн после победы над Россией на МЧМ

Молодежная сборная Чехии победила команду России в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет со счетом 2:0.

Первый канал, который транслировал этот матч, не стал показывать гимн Чехии после их победы, прекратив трансляцию матча.

Канадский журналист Боб Маккензи записал церемонию чествования сборной Чехии и опубликовал у себя в Twitter. Напомним, что игры турнира проходят при пустых трибунах.

CZE ?? 2, RUS ?? 0.



The anthem: pic.twitter.com/NrbB19tjJU — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) December 28, 2020

Сборная России потерпела первое поражение на турнире, тогда как чехи наоборот, выиграли первый матч после разгрома от Швеции (1:7). В следующем матче Россия сыграет с Австрией.