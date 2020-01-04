Хованов получил 10 минут штрафа за удар шведа в голову
4 января 2020, 18:32
Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов получил 10 минут штрафа за грубый прием против игрока сборной Швеции по ходу полуфинала МЧМ.
Хованов пытался применить силовой прием против соперника и попал тому плечом в голову.
?? Alexander Khovanov hit on ?? Albin Eriksson— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 4, 2020
2+10 checking to the head
? @TSN_Sports #WorldJuniors pic.twitter.com/RaSCGgpkdF
Отметим, что в начале встречи один из ведущих шведских нападающих Нильс Хегландер был удален до конца встречи за удар локтем в голову капитану сборной России Григорию Денисенко.
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