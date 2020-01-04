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Хованов получил 10 минут штрафа за удар шведа в голову

4 января 2020, 18:32
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Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов получил 10 минут штрафа за грубый прием против игрока сборной Швеции по ходу полуфинала МЧМ.

Хованов пытался применить силовой прием против соперника и попал тому плечом в голову.

Отметим, что в начале встречи один из ведущих шведских нападающих Нильс Хегландер был удален до конца встречи за удар локтем в голову капитану сборной России Григорию Денисенко.

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