Хованов получил 10 минут штрафа за удар шведа в голову

Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов получил 10 минут штрафа за грубый прием против игрока сборной Швеции по ходу полуфинала МЧМ.

Хованов пытался применить силовой прием против соперника и попал тому плечом в голову.

?? Alexander Khovanov hit on ?? Albin Eriksson

2+10 checking to the head

? @TSN_Sports #WorldJuniors pic.twitter.com/RaSCGgpkdF — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 4, 2020

Отметим, что в начале встречи один из ведущих шведских нападающих Нильс Хегландер был удален до конца встречи за удар локтем в голову капитану сборной России Григорию Денисенко.