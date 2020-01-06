Григорий Денисенко: «И такие матчи, как сегодня, нужно уметь играть»

Капитан и нападающий сборной России Григорий Денисенко прокомментировал поражение от Канады в финале молодежного чемпионата мира-2020 (3:4).

— Что чувствуете сейчас?

— Очень обидно проиграть такой матч — с 3:1. Не сказать, что мы молодцы. Ведь мы все максималисты — хотели золота.

— Когда вы бросили обломок клюшки, забыли, что за это удаляют? Или понимали, что матч уже не спасти?

— Все случилось в один миг. Сейчас тяжело что-то говорить.

— Что вы можете сказать, как капитан об этой команде? У вас была настоящая банда.

— Мы сумели стать семьей. Все ребята дружные. Каждый много работал. Безусловно, все молодцы, но и такие матчи, как сегодня, нужно уметь играть. (Михаил Зислис)