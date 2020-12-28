Голкипер сборной Чехии признан лучшим игроком матча против России на МЧМ-2021
28 декабря 2020, 09:15
Вратарь молодежной сборной Чехии Лукаш Парик был признан лучшим игроком матча МЧМ-2021 против команды России. Чехи одержали победу со счетом 2:0, в Парик отразил все 30 бросков по своим воротам.
Россия не забила ни одного гола в матче МЧМ впервые с 2012 года.
Российская команда набрала 3 очка после двух матчей в группе B. В первой встрече на турнире подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счетом 5:3.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю