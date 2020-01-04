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Главный тренер сборной Швеции — об эмоциях после игры с Россией

4 января 2020, 21:56
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Главный тренер сборной Швеции Томас Монтен признался, что у команды не осталось эмоций после поражения в полуфинале МЧМ от России (4:5 ОТ).

 — В данный момент для нас бронзовые медали не имеют никакого значения. Может, завтра эти чувства изменятся, — приводит слова тренера Expressen.

Надеюсь, что когда завтра некоторые игроки проснутся, то захотят завершить этот турнир на мажорной ноте. Но матч за бронзу — это больше испытание. В нем играю две команды... Ему всегда не хватает эмоций.

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