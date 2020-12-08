Главный тренер молодежной сборной Швеции заболел коронавирусом
8 декабря 2020, 17:24
Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен сдал положительный тест на коронавирус. По новым правилам, он будет вынужден пропустить МЧМ-2021, сообщает Sportbladet.
Ранее стало известно, что COVID-19 был обнаружен у троих игроков: нападающих Вильяма Эклунда и Карла Хенриксона, а также защитника Вильяма Валлиндера.
Теперь стало известно, что тест еще одного игрока дал положительный результат. Им стал форвард Альбин Греве.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне 25 декабря — 5 января.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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