Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Главный тренер молодежной сборной Чехии прокомментировал победу над Россией

28 декабря 2020, 10:14
Молодежная сборная Чехии по хоккею. Фото ИИХФ.
Молодежная сборная Чехии по хоккею. Фото ИИХФ.
Теги:

Главный тренер молодежной сборной Чехии Карел Млейнек подвел итог матча группового этапа МЧМ-2021 против команды России (2:0).

«Дисциплина — ключевой залог успеха. Хотя пару ненужных удалений мы все равно получили, — приводит слова тренера iDnes.cz. — Это нелегкий матч для нас, но все сделали свою работу. Можно сказать, что сегодня мы отработали на все сто процентов».

Сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 35291
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир