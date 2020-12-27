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Герой матча с США не был уверен, что поедет на МЧМ-2021

27 декабря 2020, 20:53

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев стал главным героем стартового матча МЧМ против американцев (5:3), забросив две шайбы. В интервью «СЭ» 18-летний форвард рассказал о победе над США, карьере и увлечении книгами.

— Вы знаете, что по поводу вашей кандидатуры размышляли, брать ли на чемпионат?

— Безусловно. Я не был на 100 процентов уверен в том, что поеду на турнир. Каждый игрок выходил и доказывал, что достоин.

— Был даже вопрос, вызывать ли вас вообще на сбор.

— Я знаю. Поэтому когда был в «пузыре», я знал, что каждый матч нужно играть, как последний.

— С чем это было связано? У нас не так много центральных нападающих.

— Я не соглашусь. Хватает. Тот же Захар Бардаков, Илюха Сафонов. Башкиров тоже. Я считаю, что центральных достаточно.

— Так почему сомневались насчет вас?

— Мне кажется, что летом я не очень хорошо себя проявил. Играл не в тот хоккей, который от меня ждали.

— На Sochi Hockey Open?

— Да.

Полностью интервью Пономарева

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