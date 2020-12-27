Герой матча с США не был уверен, что поедет на МЧМ-2021
Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев стал главным героем стартового матча МЧМ против американцев (5:3), забросив две шайбы. В интервью «СЭ» 18-летний форвард рассказал о победе над США, карьере и увлечении книгами.
— Вы знаете, что по поводу вашей кандидатуры размышляли, брать ли на чемпионат?
— Безусловно. Я не был на 100 процентов уверен в том, что поеду на турнир. Каждый игрок выходил и доказывал, что достоин.
— Был даже вопрос, вызывать ли вас вообще на сбор.
— Я знаю. Поэтому когда был в «пузыре», я знал, что каждый матч нужно играть, как последний.
— С чем это было связано? У нас не так много центральных нападающих.
— Я не соглашусь. Хватает. Тот же Захар Бардаков, Илюха Сафонов. Башкиров тоже. Я считаю, что центральных достаточно.
— Так почему сомневались насчет вас?
— Мне кажется, что летом я не очень хорошо себя проявил. Играл не в тот хоккей, который от меня ждали.
— На Sochi Hockey Open?
— Да.
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