Герой матча с США: «Девушки не пишут, потому что читаю много»

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев стал главным героем стартового матча МЧМ против американцев (5:3), забросив две шайбы. В интервью «СЭ» 18-летний форвард рассказал о победе над США, карьере и увлечении книгами.

— Какие приложения используете в телефоне чаще всего?

— Instagram и мессенджеры. Просто общаюсь с друзьями.

— А с девушками?

— Нет. Только с друзьями.

— А чего с девушками нет?

— Не пишет никто.

— Серьезно? Почему?

— Не знаю. Наверное, потому что читаю много. И страница в Instagram скучная.

— Много подписчиков добавилось после дубля американцам?

— Не обращал внимания.

— Ну, тысяча хоть пришла?

— Наверное, нет.

— Спенсер Найт не подписался?

— Нет. Только счет на оплату скинул.

Полностью интервью Пономарева