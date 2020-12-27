Герой матча с США: «Девушки не пишут, потому что читаю много»
27 декабря 2020, 21:10
Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев стал главным героем стартового матча МЧМ против американцев (5:3), забросив две шайбы. В интервью «СЭ» 18-летний форвард рассказал о победе над США, карьере и увлечении книгами.
— Какие приложения используете в телефоне чаще всего?
— Instagram и мессенджеры. Просто общаюсь с друзьями.
— А с девушками?
— Нет. Только с друзьями.
— А чего с девушками нет?
— Не пишет никто.
— Серьезно? Почему?
— Не знаю. Наверное, потому что читаю много. И страница в Instagram скучная.
— Много подписчиков добавилось после дубля американцам?
— Не обращал внимания.
— Ну, тысяча хоть пришла?
— Наверное, нет.
— Спенсер Найт не подписался?
— Нет. Только счет на оплату скинул.
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