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Генменеджер сборной Финляндии остался недоволен пением российских хоккеистов в самолете

20:52
Киммо Ойкаринен. Фото yle.fi.
Киммо Ойкаринен. Фото yle.fi.
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Генеральный менеджер сборной Финляндии Киммо Ойкаринен был недоволен тем, что хоккеисты сборной России пели во время перелета на молодежный чемпионат мира-2021.

Финское издание Ilta-Sanomat указывает, что россияне громко распевали различные народные песни. «Мы не хотели петь. Мы хотели отдохнуть», — сказал Ойкаринен.

Ранее стало известно, что российские хоккеисты в самолете исполнили хором песню группы «Ленинград» — «В Зените».

Финны также жаловались на плохие условия перелета в Канаду. В самолете не было никаких перегородок, все сборные сидели в едином салоне. В полете туалет в задней части самолета сломался, и «жидкость» пролилась на пол.

Также из-за недостатка места только часть багажа команд добралась до Канады. Финляндии повезло больше, так как команда первая прибыла на посадку. Вещи остальных команд прибудут в Северную Америку позже.

МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

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