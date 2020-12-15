Генменеджер сборной Финляндии остался недоволен пением российских хоккеистов в самолете

Генеральный менеджер сборной Финляндии Киммо Ойкаринен был недоволен тем, что хоккеисты сборной России пели во время перелета на молодежный чемпионат мира-2021.

Финское издание Ilta-Sanomat указывает, что россияне громко распевали различные народные песни. «Мы не хотели петь. Мы хотели отдохнуть», — сказал Ойкаринен.

Ранее стало известно, что российские хоккеисты в самолете исполнили хором песню группы «Ленинград» — «В Зените».

Refueling in Keflavik, Iceland. Not allierad to leave the aircraft, the Russian and Swedish team conduct a folksong battle. This flight is long, crowded and there is no in flight entertainment...or...wait a minute... #iihfworldjuniors pic.twitter.com/5PayhPxl36 — Marie Lehmann (@svtlehmann) December 13, 2020

Финны также жаловались на плохие условия перелета в Канаду. В самолете не было никаких перегородок, все сборные сидели в едином салоне. В полете туалет в задней части самолета сломался, и «жидкость» пролилась на пол.

Также из-за недостатка места только часть багажа команд добралась до Канады. Финляндии повезло больше, так как команда первая прибыла на посадку. Вещи остальных команд прибудут в Северную Америку позже.

МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.