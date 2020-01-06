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Фото из раздевалки сборной Канады после победы над Россией

03:30
Эмоции игроков сборной Канады после победы над Россией (4:3) в финале МЧМ-2020. Фото IIHF
Эмоции игроков сборной Канады после победы над Россией (4:3) в финале МЧМ-2020. Фото IIHF
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5 января сборная России проиграла Канаде (3:4) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020 в чешской Остраве. IIHF на своем официальном сайте опубликовала фотографию из раздевалки канадцев после игры.

Для сборной Канады победа в МЧМ стала 18-й в их истории.

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