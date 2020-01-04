Форвард российской молодежки в шаге от рекорда сборной. Ему нужно набрать очко в матче с Швецией
Форвард российской сборной Никита Александров отметился набранными очками в пяти стартовых матчах МЧМ.
Отметившись результативным действием в сегодняшней игре с Швецией, форвард может стать четвертым российским игроком, набравшим баллы в шести встречах с начала турнира в XXI веке. Ранее такие серии удавалось выдавать только Игорю Григоренко, Александру Пережогину и Кириллу Петрову. (Кирилл Бурдаков)
Игроки сборной России, набиравшие очки в пяти стартовых матчах МЧМ в XXI веке:
|
Игрок
|
Год
|
Матчи
|
Очки
|
Игорь Григоренко
|
2003
|
6
|
10 (6+4)
|
Александр Пережогин
|
2003
|
6
|
9 (3+6)
|
Кирилл Петров
|
2010
|
6
|
10 (4+6)
|
Александр Фролов
|
2002
|
5
|
7 (5+2)
|
Евгений Малкин
|
2005
|
5
|
10 (3+7)
|
Александр Овечкин
|
2005
|
5
|
9 (7+2)
|
Евгений Малкин
|
2006
|
5
|
10 (4+6)
|
Александр Бумагин
|
2007
|
5
|
8 (2+6)
|
Алексей Черепанов
|
2007
|
5
|
8 (5+3)
|
Виктор Тихонов
|
2008
|
5
|
6 (5+1)
|
Павел Бучневич
|
2014
|
5
|
7 (2+5)
|
Михаил Григоренко
|
2014
|
5
|
7 (4+3)
|
Клим Костин
|
2018
|
5
|
8 (5+3)
|
Никита Александров
|
2020
|
5
|
6 (1+5)
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