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Форвард молодежки установил российский рекорд МЧМ. Он набирал очки во всех матчах турнира

5 января 2020, 22:34

Нападающий сборной России Никита Александров установил российский рекорд МЧМ. Забив гол в ворота Канады в финальном матче турнира, он набрал очко в седьмом матче подряд.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика

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