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Форвард молодежки повторил российский рекорд МЧМ. Против Канады он может побить его и войти в историю

5 января 2020, 08:15
МЧМ. 1/4 финала. Никита Александров в матче против Швейцарии. Фото ФХР
МЧМ. 1/4 финала. Никита Александров в матче против Швейцарии. Фото ФХР
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Отметившись голевой передачей в полуфинале молодежного чемпионата мира со Швецией (5:4 ОТ), форвард сборной России Никита Александров совершил результативное действие в шестом матче подряд со старта турнира, и стал четвертым российским игроком в XXI веке, которому удалось подобное. Ранее такие серии оформляли Игорь Григоренко, Александр Пережогин и Кирилл Петров. Сегодня в игре против Канады Александров может побить рекорд.

Игроки сборной России, набиравшие очки в шести стартовых матчах МЧМ в XXI веке

Игрок

Год

Матчи

Очки

Игорь Григоренко

2003

6

10 (6+4)

Александр Пережогин

2003

6

9 (3+6)

Кирилл Петров

2010

6

10 (4+6)

Никита Александров

2020

6

7 (1+6)

Александр Фролов

2002

5

7 (5+2)

Евгений Малкин

2005

5

10 (3+7)

Александр Овечкин

2005

5

9 (7+2)

Евгений Малкин

2006

5

10 (4+6)

Александр Бумагин

2007

5

8 (2+6)

Алексей Черепанов

2007

5

8 (5+3)

Виктор Тихонов

2008

5

6 (5+1)

Павел Бучневич

2014

5

7 (2+5)

Михаил Григоренко

2014

5

7 (4+3)

Клим Костин

2018

5

8 (5+3)

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