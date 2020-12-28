Финляндия обыграла Швейцарию на молодежном чемпионате мира

В матче группового турнира молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии (4:1).

Финны набрали шесть очков и лидируют в группе А. У швейцарцев ноль очков после двух матчей и четвертая позиция.

Молодежный чемпионат мира

Группа А

Финляндия — Швейцария — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Бьяска — 1 (бол., Фаст, Алленспах), 3:44 — 0:1. Лунделл — 2 (Симонтайвал), 4:20 — 1:1. Пярссинен — 1 (бол., Ниемеля, Ламберт), 24:53 — 2:1. Рятю — 2 (бол., Ламберт, Ниемеля), 50:41 — 3:1. Симонтайвал — 1 (бол., Хирвонен, Лунделл), 56:49 — 4:1.

Вратари: Тапонен — Фаттон.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 43 (9+16+18) — 14 (6+6+2).

Судьи: Гарон, Май.

27 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».