Еще один игрок молодежной сборной Германии заболел коронавирусом
18:36
Молодежная сборная Германии сообщила, что еще один игрок был вынужден покинуть расположение команды из-за положительного теста на коронавирус. Заболел нападающий Элиас Линдер, сообщает пресс-служба немецкой сборной.
Накануне стало известно о двух случаях заболевания коронавируса в команде. Положительные тесты сдали форварды Лукас Райхел и Нино Киндер.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне 25 декабря — 5 января.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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