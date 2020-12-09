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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Еще один игрок молодежной сборной Германии заболел коронавирусом

18:36
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Молодежная сборная Германии сообщила, что еще один игрок был вынужден покинуть расположение команды из-за положительного теста на коронавирус. Заболел нападающий Элиас Линдер, сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Накануне стало известно о двух случаях заболевания коронавируса в команде. Положительные тесты сдали форварды Лукас Райхел и Нино Киндер.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне 25 декабря — 5 января.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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