Еще один игрок молодежной сборной Германии заболел коронавирусом

Молодежная сборная Германии сообщила, что еще один игрок был вынужден покинуть расположение команды из-за положительного теста на коронавирус. Заболел нападающий Элиас Линдер, сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Накануне стало известно о двух случаях заболевания коронавируса в команде. Положительные тесты сдали форварды Лукас Райхел и Нино Киндер.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне 25 декабря — 5 января.