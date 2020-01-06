Егор Замула: «У канадцев все залетало: гол с отскоком от пятки, реализация большинства»

Защитник российской молодежной сборной России Егор Замула — о поражении в финале молодежного чемпионате мира-2020 Канаде (3:4).

— Сейчас тяжело делать какие-то выводы, — сказал Замула. — Я был счастлив играть с этими пацанами. Тренерский штаб слепил из нас команду, нас было 23 брата. Мы играли за Россию, но, к сожалению, сегодня канадский день. Мы не играли хуже, доминировали над всеми соперниками, но... Не могу сейчас сказать, что было не так. У канадцев все залетало, вы видели: гол с отскоком от пятки, реализация большинства... Тяжело разбирать, даже не хочется в эту игру лезть и что-то выяснять.

— И все же, это больше ваша вина, или же канадцы заслужили победу своей борьбой до конца?

— Это наша вина. У нас была такая команда, мы доминировали над всеми. Старались выигрывать в каждом матче. К сожалению, сегодня проиграли. Уже ничего не изменить, идем дальше.

— Насколько переломным моментом стало то, что судьи не удалили канадского игрока за выброс шайбы? По правилам за это не удаляют, но казалось, что наша команда ждала игры 5 на 3, и расстроилась, когда арбитры вынесли другое решение.

— Не знаю, надо смотреть эпизод еще раз. Если судьи не смотрели повтор, значит, не было удаления. Не могу ничего сказать, мы ждали 5 на 3, у нас был бы шанс. (Михаил Зислис)